Bashir Abdi doet opnieuw mee aan marathon waar hij vorig jaar Europees record verbeterde: “De sfeer van hier vind je nergens anders”

Bashir Abdi zal op zondag 16 april 2023 opnieuw deelnemen aan de marathon van Rotterdam. Een race waar hij zeer goede herinneringen aan bewaart, want tijdens de editie van 2021 liep hij het huidige Europese record (2 uur, 3 minuten en 36 seconden). “De mensen zijn daar gek van de marathon”, vertelt Abdi in een persbericht van de organisatie.

Abdi zal voor de vierde keer deelnemen in Rotterdam voor wat in totaal zijn negende marathon wordt. De bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen in Tokio hoopt er zijn Europees record verder te kunnen aanscherpen. “In Rotterdam viel alles op de juiste plaats: perfect marathonweer, perfecte hazen, perfecte organisatie en dicht bij huis”, vertelde Abdi over zijn recordloop in 2021.

“Ik heb verschillende topmarathons gelopen, zoals in Chicago, New York, Tokio en Londen, maar de sfeer van Rotterdam vind je nergens anders ter wereld. Niet normaal! De mensen zijn er gek van de marathon’,’ vertelde de geboren Somaliër eerder aan het magazine RunningNL.

Abdi liep in 2018 ook zijn eerste marathon in Rotterdam. Dat jaar werd hij ondanks een valpartij meteen achtste. Dit jaar werd onze landgenoot er vierde. Toen gaf hij onderweg wel aanwijzingen en aanmoedigingen aan zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye, de latere winnaar. Een mooi moment, want op de olympische marathon een jaar eerder had Nageeye hetzelfde gedaan voor Abdi.