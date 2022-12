Kim Debrie naar ziekenhuis met interne bloeding: “Onkruid moet soms even rustig blijven liggen, maar vergaan doet het niet”

Radiopresentatrice Kim Debrie (44) ligt in het ziekenhuis na een interne bloeding. Dat laat ze zelf weten via sociale media. Het Radio 2-gezicht stelt het goed en mag snel weer naar huis.

“Haast en spoed is soms tóch goed.” Vanuit een ziekenbed licht Kim Debrie haar volgers op Instagram in over haar situatie. “Ik bespaar je alle medische details”, zegt ze. “Maar ik heb naar alle waarschijnlijkheid door een langdurige, stevige hoest een interne bloeding gekregen.” Als gevolg moest Debrie ook haar appendix laten verwijderen. “Maar normaal gezien mag ik straks alweer naar huis. Een stevige dosis pijnstillers zal me daarbij vergezellen.”

Normaal gezien zou Debrie momenteel in Luik vertoeven. Voor Radio 2 werkt ze aan een reeks over citytrips in Wallonië. “Uitstel is geen afstel”, zegt Debrie. “Alles komt goed. Onkruid moet soms even rustig blijven liggen, maar vergaan doet het niet.” Ze bedankt ook het personeel van Ziekenhuis Imelda in Bonheiden en haar volgers voor de beterschapswensen. “Ik kan ze onmogelijk allemaal beantwoorden, want ik moet slapen en rusten. Maar ze doen geweldig veel deugd.”(dvg)