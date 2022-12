Leerlingen Juniorcampus planten eigen bos met 525 bomen

Pelt

Zo’n 40 leerlingen van de WICO Juniorcampus hebben 525 bomen geplant op een stuk grond dat de gemeente Pelt ter beschikking stelt. Tijdens de lessen over duurzaamheid en wetenschappen bedachten de leerlingen allerlei acties. Met de opbrengst daarvan kochten ze de bomen aan.

“Dit voorjaar kwamen enkele leerlingen met het plan om effectief bomen te planten”, klinkt het op de school. “Na heel wat mailtjes en telefoontjes bleek dat het nog niet zo makkelijk is om bomen te planten. Grond is namelijk schaars. Gelukkig kwamen de leerlingen via hun onderzoek ook terecht bij de gemeente en De Winning, waar ze op heel wat medewerking konden rekenen. De gemeente stelde een stukje grond ter beschikking aan De Vrundenweg. Daar werden bij een zware storm zes jaar geleden alle hoge bomen geveld. De gemeente freesde het perceel en De Winning zorgde er voor de plantgaten.”

Er werd gekozen voor het aanplanten van een gezonde mix van inheemse soorten. De ondernemingszin van vandaag zorgt ervoor dat de jongeren op deze plek over twintig jaar een bos zullen vinden om met de eigen kinderen in te genieten. (path)