KSA Wijchmaal wandelt door versierde straten voor het goede doel

Peer

Naar jaarlijkse traditie organiseerde KSA Wijchmaal zaterdagavond een Warmste Winterwandeling voor jong en oud door Wijchmaalse straten met versierde huizen. Een 300-tal mensen schreven zich in voor deze wandeling. Er was een korte en een lange route uitgestippeld met leuke tussenstops. Er waren jenevers in alle kleuren en lekkere snacks. Wie zich verkleedde in kerstthema maakte kans op een mooie prijs.

De opbrengst van deze Warmste Winterwandeling gaat naar het goede doel, namelijk de Genkse vzw Ons Kinderhuis. Deze organisatie biedt integrale jeugdhulp binnen de bijzondere jeugdzorg. Daarbij werken professionals samen met het gezin, de familie en andere mensen rondom het gezin werken. In Ons Kinderhuis kunnen jongeren tussen 0 en 25 terecht. “We nemen altijd een goed doel dat met hulp voor kinderen of jongeren te maken heeft”, zegt hoofdleidster van KSA Wijchmaal Lies Neyens. “Iemand van onze oud-leiding werkt er ook.” (peb)