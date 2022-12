Hoe een West-Vlaming zonder roots in het voetbal de grote baas van AS Monaco (en Philippe Clement) kon worden

De Belgen zijn hot in het Prinsdom Monaco. De 59-jarige Ben Lambrecht, gewezen topman van Coca-Cola en het afgelopen anderhalf jaar CEO bij Cercle Brugge, is sinds maandagmorgen de grote baas van de Franse topclub AS Monaco. En dus onrechtstreeks ook van Philippe Clement en zijn staf. Knap, maar ook vreemd hoe een in Lennik wonende West-Vlaming uit Oostrozebeke zo snel opmars kon maken in de voetbalwereld.