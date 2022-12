Zoldernaar Jelle Geens verkozen tot Triatleet van het Jaar

De 29-jarige Geens werd vierde in het eindklassement van de World Triathlon Series. In de finalemanche in Abu Dhabi werd hij eind november nog knap derde. Verder werd hij op het EK in München afgelopen zomer vijfde.

De 28-jarige Vermeylen onderscheidde zich individueel met een tweede plaats op de Wereldbeker in het Noorse Bergen.

In teamverband werden Geens en Vermeylen het voorbije jaar op het EK in München vierde in de gemengde estafette met de Belgian Hammers.

Vorig jaar gingen de prijzen naar Marten Van Riel en Claire Michel.

Duatlonspecialisten Arnaud Dely en Maurine Ricour vielen na hun zilveren medaille in de estafette op de Wereldspelen in de prijzen in de categorie elite multisports. Wim De Paepe werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot Paratriatleet van het Jaar. Hij pakte brons op het WK in Abu Dhabi.