Italiaanse tweedeklasser neemt afscheid van Alexander Blessin (ex-Oostende), voormalig Italiaans international neemt voorlopig over

De Italiaanse tweedeklasser Genoa heeft dinsdag zijn samenwerking met coach Alexander Blessin stopgezet. De 49-jarige Duitser was sinds halverwege januari hoofdcoach van de traditieclub. Voordien was hij anderhalf seizoen T1 bij KV Oostende.

Blessin kon Genoa vorig seizoen niet behoeden voor degradatie uit de Serie A. Hij mocht aanblijven om de promotie te helpen bewerkstelligen, maar de voorbije weken kwam er zand in de machine. In haar laatste vijf competitieduels konden de Genuezen maar twee punten rapen. De laatste overwinning dateert intussen van eind oktober. Genoa zakte in de tussenstand zo weg naar de vijfde plaats, met 23 punten na 15 duels.

Als interimcoach neemt oud-speler Alberto Gilardino over. De veertigjarige Piemontees was sinds deze zomer bij Genoa aan de slag als coach van de U19. Voordien coachte hij in de lagere reeksen ook al Rezzato, Pro Vercelli en Siena.

Als speler stond Gilardino tussen januari 2012 en juli 2014 onder contract bij de club. Hij werd tussendoor ook nog eens uitgeleend aan Bologna. Hij maakte verder vooral grote sier bij Parma, AC Milan en Fiorentina. Met de Rossoneri won hij de Champions League (2007). Hij verzamelde ook 57 caps voor Italië en werd met de Squadra Azzurra wereldkampioen in 2006.