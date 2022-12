Drietal aangehouden na dumpen drugsafval op oprit: “Bij huiszoekingen 264.000 euro in beslag genomen”

Drie mannen zijn aangehouden voor het achterlaten van vaten met drugsafval op de oprit van deze woning in de Dombergstraat in Turnhout. — © Parket Antwerpen

Drie mannen uit Heusden-Zolder en Vosselaar zitten in de cel voor hun betrokkenheid bij een drugslabo en voor het dumpen van drugsafval in de Dombergstraat in Turnhout. Bij extra huiszoekingen vandaag, dinsdag, in de Kempen heeft de politie 264.000 euro in beslag genomen.

Op de oprit van een woning in de Dombergstraat in Turnhout ontdekte een bewoner op zaterdag 22 oktober dat onbekenden vaten met afval afkomstig van een drugslab hadden gedumpt. Eerder die week werd ook al drugsafval op twee andere plaatsen achtergelaten in de regio van Turnhout en Beerse. De speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen hebben samen met het parket een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de vermoedelijke daders. Het onderzoek leidde tot de identificatie van mogelijke betrokkenen en de ontdekking van een loods die waarschijnlijk gebruikt werd om een drugslab in onder te brengen.

“Op maandag 14 november voerde de FGP Antwerpen zes huiszoekingen uit in Beerse, Herentals, Heusden-Zolder en Vosselaar. Daarbij kon FGP Antwerpen op steun rekenen van de lokale politie regio Turnhout, FGP Limburg, politiezone Antwerpen en steundiensten van de federale politie”, zegt een woordvoerder van het parket. “Zes mensen tussen 30 en 47 jaar werden tijdens de huiszoekingen gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft beslist om drie mannen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen voor inbreuken op de drugswet, en bezit en handel van verdovende middelen. Het gaat om een 32-jarige man uit Heusden-Zolder, een 34-jarige man uit Heusden-Zolder en een 36-jarige man uit Vosselaar.”

Extra huiszoekingen

De raadkamer in Turnhout heeft vorige maand hun aanhoudingen bevestigd waardoor het drietal nog minimaal een maand langer in de cel blijft. “In het verdere onderzoek zijn vandaag (dinsdag, red.) nog vijf extra huiszoekingen uitgevoerd in Beerse, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel en Oud-Turnhout. Er werd onder meer een som van 264.000 euro in beslag genomen”, zegt het parket.

Het gerecht wil iedereen nog eens waarschuwen voor de gevaren van afval van een drugslabo. “Ontdek jij op een verlaten plaats vaten met chemische stoffen? Pas op. Dit kan afval van een chemisch drugslabo zijn. Geef de vindplaats anoniem door aan de politie. Een kleine tip kan volstaan om een grote zaak op te lossen”, luidt het nog.

www.drugsplantageontdekt.be