Louis van Gaal vol vertrouwen na spa-bezoek en boottocht met spelers van Oranje: “Messi raakte vorige tegen ons geen bal”

Louis van Gaal heeft nog altijd een heel goed gevoel over de missie van Oranje om wereldkampioen te worden in Qatar. Dat vertelde de bondscoach in Doha, waar de voorbereiding op de kwartfinale tegen Argentinië inmiddels is opgestart na een vrije dag, waarop de internationals gezamenlijk naar de spa gingen en een tochtje maakten met een luxejacht in de wateren nabij Doha.

“Ik heb gezegd, dat we wereldkampioen kunnen worden met deze selectie. Ik heb niet gezegd dat we wereldkampioen gaan worden, maar we kunnen het worden. En als wij uiteindelijk toch niet wereldkampioen zijn geworden, want dat kan er maar één zijn, denk ik niet dat je kunt zeggen: ‘wij hebben gefaald’.”

“Ik hoor net, dat er zoveel individuele kwaliteiten bij verschillende landen zitten. Die hebben wij niet, maar ik heb net uitgelegd waarom ik toch geloof in het feit dat wij wereldkampioen kunnen worden. Dat heeft te maken met het team en de teamspirit en het feit, dat wij nu al drie weken onderweg zijn en de sfeer nog fantastisch is. Dat wij met elkaar naar de spa gaan, met elkaar op een bootje gaan zitten en met allemaal plezier hebben. De sfeer is ongelofelijk goed. Dat is knap, dat is geweldig.”

“Ik geloof in teams. Ik geloof niet in individuele spelers. Ik hoop dat we dat kunnen bewijzen. Maar wij spelen natuurlijk wel tegen teams die veel individuele kwaliteit hebben en individuele kwaliteit kan altijd een wedstrijd beslissen. Dat soort spelers hebben al die toplanden.”

Het niveau dat de andere landen dit WK op de mat leggen, sterkt Van Gaal in zijn overtuiging, dat de wereldtitel mogelijk is. “Ik heb altijd gezegd, dat we kampioen kunnen worden. Ik voel dat nog steeds zo. Dat heeft te maken met het feit, dat ik nu de tegenstanders heb geanalyseerd. Wij weten al hoe we dat gaan aanpakken. Vandaag zetten we stap één en morgen stap twee. De spelers zijn nu ook heel anders dan aan het begin van de Nations League, toen ik zei dat we dit systeem gingen spelen.”

“Ik geloof in het team boven de individuele speler”

“Om Argentinië te tackelen zal Van Gaal een manier moeten vinden om Lionel Messi, de 35-jarige vedette van de Albicelestes aan banden te leggen. “Natuurlijk is Messi de belangrijkste speler van hen, de meest creatieve. Dat zijn altijd de belangrijkste spelers.”

Acht jaar geleden op het WK in Brazilië lukte het goed om Messi te neutraliseren. “Hij heeft geen bal geraakt toen. Volgens wij waren wij de betere partij, maar wij verloren uiteindelijk na penalty’s. Ik kan het niet meer staven met feiten, maar zo is mijn herinnering. Ik heb gewisseld om te winnen in reguliere tijd. Dat is helaas niet gelukt. Achteraf was het misschien een domme beslissing.”

Van Gaal is ervan overtuigd, dat het spelsysteem en het daaraan gekoppelde collectieve denken ook de doorslag kan geven tegen individuele kwaliteitsspelers als Messi. “Ja, ik denk van wel. Ik geloof in het team. Ik geloof in het team boven de individuele speler. Het is natuurlijk ook niet zo, dat wij de topvorm al behaald hebben als team. Dat kan nog veel beter. Dat heb ik ook steeds geroepen. Er zit wel een opgaande lijn in. Je moet ook niet vergeten hoe wij tot deze 26 spelers zijn gekomen. Er waren spelers die niet fit waren, niet wedstrijdfit. Die hebben wij moeten opbouwen enzovoorts. Veel daarvan is nu achter de rug. Memphis kan inmiddels 90 minuten spelen bijvoorbeeld. Dat is voor ons een heel belangrijke speler. Maar er waren er nog meer ziek, zwak of misselijk. Dat gaat steeds beter.”

“Met ons tactisch plan kunnen we de tegenstander verrassen. Dat is meerdere malen gebleken. Deze jongens hebben onder mijn leiding nog niet verloren, om maar iets te noemen. En wij hebben toch ook tegen toplanden als Duitsland en België gespeeld”, besluit een zoals altijd zelfbewuste Van Gaal.