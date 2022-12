Creatief Twitter lacht met gifgroene jurk van Kate Middleton

De Britse Kate Middleton droeg tijdens haar passage op de Earthshot awards in Boston een gifgroene, gehuurde jurk van Solace London. Het kledingstuk leidde op Twitter tot heel wat hilariteit. De groene tint is namelijk precies dezelfde als die van een green screen, een ideale basis om te fotoshoppen. Dat levert grappige digitale creaties op het lichaam van de royal op.

De Earthshot awards hebben het doel om bijdragen aan milieubewustzijn te eren en focussen op een groen evenement. Dat mag je wel heel letterlijk nemen, want er werd een groene loper uitgerold en aan gasten werd gevraagd om een milieubewuste outfit te kiezen. Lees: voor de gelegenheid zeker geen nieuwe kleren te kopen.

LEES OOK:

Kate Middleton, hertogin van Cambridge, nam het thema nogal letterlijk. Ze omarmde het in een gehuurde groene jurk, die ze combineerde met een iconische smaragdgroene choker uit de collectie van prinses Diana. Een geslaagde outfit, al bracht de specifieke groene tint van de jurk veel creatieve geesten op ideeën. De kleurschakering is namelijk dezelfde als die van een green screen, wat op televisie en de digitale wereld de gedroomde achtergrond is om allerlei beelden op te projecteren.

Dat is dan ook exact wat er momenteel gebeurt op sociale media. Het silhouet van de royal dient als een green screen, waardoor de jurk de gekste prints meekrijgt. Middleton prijkt onder meer als stuk pizza op bewerkte beelden, maar ook als toast avocado. Of wat denk je van de jurk vol snoepjes? Een overzicht van de hilarische creaties.

Volgens styliste Lien Degol zijn groene jurken niet de enige kleuren die zich lenen tot experimenten in Photoshop. “In de televisiewereld heb je ook een blue screen. En als je echt wil fotoshoppen, kun je elke outfit bewerken. Kate Middleton zag er gewoon fantastisch uit in haar groene jurk”, zegt Degol, die de associatie met een green screen in geen geval zag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen