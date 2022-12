Na ontslag bij Herkol: Geert Persoons vindt opnieuw onderdak als coach van Retie

LEES OOK. Eersteprovincialer SV Herkol in financiële nood: coach en vier spelers per direct weg

“Twee weken geleden begonnen de gesprekken met Retie”, vertelt Geert Persoons. “Eerst was het de bedoeling dat ik vanaf volgend seizoen coach zou worden. Maar de gesprekken gingen zaterdag in een stroomversnelling: de huidige coach kon zijn job moeilijk combineren met voetbal en wilde dan ook vroeger stoppen. Ik ging ’s morgens langs voor een tweede gesprek en daar bevestigden ze dat ik coach werd van Retie.”

Terug in de Kempen

Was hij dan ook al coach in het 2-0-verlies tegen leider Berg en Dal? “Nee, dat was nogal kort dag, wel heb de match achter de boarding gevolgd. Toen nam T2 Benny Bax even over. Zaterdagavond was ik onze volgende tegenstander, Berlaar-Heikant, gaan scouten. Eerder was ik al coach van Witgoor en De Kempen, dus ik ben wel wat bekend met de Antwerpse reeks in eerste provinciale. Ook al vertoefde ik de voorbije jaren in Limburg.”

Is de T1 uit Geel tevreden dat hij na onder meer avonturen bij de damesploeg van OHL en Herkol Neerpelt terug in de provincie kan coachen? “Zeker, naar Leuven was ik steevast minstens 1 uur onderweg én trainden we vijf keer per week. Dat was moeilijk om te combineren met mijn baan als onderwijzer. En mijn passage bij Herkol was maar van korte duur. We begonnen met veel ambitie aan het seizoen, maar na enkele wedstrijden bleek dat de club over onvoldoende financiële middelen beschikte, waardoor ik, samen met vier andere spelers, moest vertrekken. Maar nu ben ik echt blij dat ik terug in mijn eigen provincie kan werken.”

Moeilijke kalender

Grote aanpassingen moeten ze bij Retie alvast niet verwachten van de T1 die al 29 jaar in het vak zit. “Zij willen een goede middenmoter worden in eerste provinciale, en de vorige coach heeft echt al heel goede fundamenten neergezet. Ik wil de lijn van Andy gewoon doortrekken bij Retie”, is Persoons eerlijk over zijn voorganger. “Bovendien moet ik de groep overnemen zoals die nu al is: ik speel geen kick and rush-voetbal want dat past niet bij een club als Retie. Wat ik al weet van de club? Dat de ploeg heel goed aan elkaar hangt, de sfeer is er echt goed. Hopelijk kan ik ervoor zorgen dat die goed blijft. Al krijgen we met Berlaar-Heikant, Kontich én Tisselt na Nieuwjaar een heel moeilijke kalender voorgeschoteld”, aldus Persoons.