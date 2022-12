Zoon vermoorde Poetin-criticus werd opgeroepen door Rusland om te gaan vechten

Anatoli Litvinenko (28) werd half oktober opgeroepen door Rusland om mee te gaan vechten aan het front. Opvallend, aangezien hij de zoon is van Alexander Litvinenko, een vijand van Poetin die in 2006 vermoord werd. “Ik had wel verwacht om bovenaan het lijstje van kanonnenvlees te staan” schrijft hij in een opiniestuk voor The Guardian.

“Ongeveer half oktober, bijna een maand nadat Vladimir Poetin had opgeroepen tot de gedeeltelijke mobilisatie van Russische burgers voor de oorlog in Oekraïne, werd er geklopt op de deur van mijn flat in Moskou die geregistreerd staat als mijn officiële verblijfplaats in het land”, schrijft Litvinenko in het opiniestuk.

Zelfs woont hij er al jaren niet meer. “De vrienden van de familie die daar wonen, deden de deur open en werden begroet door twee officieren van het Russische militaire bestuur die hen vroegen of ik thuis was. Ze vertelden hen dat ik al meer dan 20 jaar niet meer thuis was geweest.”

Vader vermoord

Anatoli noemt het voorval verwarrend, maar tegelijkertijd ook niet verwonderlijk. “De relatie tussen mijn familie en de Russische staat is niet echt ideaal geweest sinds Poetin de macht greep in 2000. Daarom verwachtte ik ook ­bovenaan de lijst te staan van mensen die ze maar wat graag naar Oost-Oekraïne verschepen om in te zetten als kanonnenvlees.”

Anatoli’s vader Alexander overleed namelijk in 2006 toen hij in een Londens hotel thee had gedronken die aangelengd was met het radioactieve polonium-210. Die gebeurtenis zorgde ervoor dat de banden tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk verzuurden. Tien jaar later is die moord zelfs het onderwerp van een nieuwe tv-reeks dat op ITV zal verschijnen.