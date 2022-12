Drie personen gered bij brand in Brusselse bakkerij

De kelderbrand die dinsdagvoormiddag woedde in een bakkerij op de Stalingradlaan in Brussel, is geblust. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand kende een accidentele oorzaak, al moet nog verder nagegaan worden wat die precies was. De schade beperkt zich voornamelijk tot de kelder en de bakkerij, de appartementen boven de bakkerij hebben geen schade opgelopen.