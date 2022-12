Ook Editors op Rock Werchter 2023

Het blijft namen regenen in Werchter. Na Red Hot Chili Peppers, Stromae, Muse, Arctic Monkeys en Oscar and the Wolf voegt Rock Werchter 2023 ook Editors toe aan haar affiche. Het is al de achtste keer dat de Britten naar het festivalpark komen.

Naast zes passages op Rock Werchter was Editors in 2018 ook al headliner op TW Classic. In 2008 speelde de groep rond frontman Tom Smith bovendien het duizendste concert ooit op Rock Werchter. Sindsdien wordt de band ook wel het huisorkest van organisator Herman Schueremans genoemd.

In 2023 zijn Editors de tweede headliner voor vrijdag 30 juni, naast Red Hot Chili Peppers. Afgelopen augustus stond Editors nog op Hear Hear, het nieuwe festival op de Pukkelpop-site. Een maand later losten ze hun nieuwe album EBM. Rock Werchter vindt plaats van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli 2023. Tickets zijn te koop via ticketmaster.be.(dvg)