Leerlingen De Zevenprong in Piringen verrassen Sinterklaas met... sokken

Maandagmorgen 5 december. Speciaal voor het bezoek aan GBS De Zevensprong in Piringen had de hemel een wit sneeuwtapijt uitgerold. Was het omdat de kinderen de Sint zo blij gemaakt hadden met hun sokkenkunst?

Het is algemeen geweten: de Sint houdt niet van saaie sokken. Daarom waren de leerlingen de laatste weken ijverig in de weer met het ontwerpen van kleurigere exemplaren. Je kan het zo gek niet bedenken: Stromannetjes van sokken maken, nylonkousen opvullen en iets ontwerpen, poppenkastpoppen maken met sokken, kousen leren stoppen, ontwerp van sokken op papier zoals Panamarenko of met puntjes zoals Van Gogh of vlakken zoals Picasso. De leerlingen haalden alles uit de kast. Ze deden zelfs een kousendans tijdens het bezoek van de Sint. Natuurlijk stond de versiering van de zaal ook volledig in het thema van sokken. De Goedheiligman was danig onder de indruk en gaf dan ook elk kind een fleurig paar sokken cadeau, naast natuurlijk het verdiende snoepgoed.