Leerlingen BS Park van Genk worden opgeleid tot volleerde Pieten

Iedere klas had een mooi liedje, dansje of versje voorbereid. Ook de mooie kunstwerkjes van de leerlingen hingen op in de grote zaal. De zaal was mooi versierd en de troon van de Sint stond al klaar. “De Sint vroeg zich af waarom er wolkjes en loepen aan de grote muur hingen. We legden hem uit dat we daar onze dromen en wat we nog willen ontdekken hebben opgehangen”, klinkt het op de school. “De Sint vertelde ons op zijn beurt over zijn dromen en wat hij graag wilde ontdekken.”

“In de namiddag speelden we het Pepernotenspel. De leerlingen moesten allerlei opdrachtjes uitvoeren zoals echte Pieten en doorschuiven bij het horen van een Sinterklaaslied. Door elke opdracht goed uit te voeren, verdienden ze pepernoten. Ze moesten op daken wandelen, cadeautjes in de schoorsteen gooien, met jute zakken springen en ook de pietenmutsendans werd gedanst. De opdrachtjes voor de oudste leerlingen waren nog wat uitdagender. Zo moesten zij met een lepeltje gevuld met een pepernoot over de daken wandelen. Het was een superleuke dag voor de leerlingen en de leerkrachten."