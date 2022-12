Mysterieus zalfje helpt Neymar, die duidelijk opgelucht is na terugkeer op WK: “Hele nacht gehuild nadat ik blessure opliep”

Mis hier geen seconde van het WK voetbal!

Tijdens de rust was te zien hoe Neymar zijn shirt en neus insmeerde met een onbekende substantie. Volgens het Braziliaanse medium UOL Esporte zou het gaan om een zalfje dat Neymar gebruikt om zijn neus minder te laten verstoppen en zo dus zijn ademhaling te bevorderen. De Braziliaanse ster zou het product ook al gebruikt hebben tijdens het vorige WK in 2018. Geen onbekende techniek, want volgens RMC Sport zou het Franse elftal dat in het verleden ook al gedaan hebben.

Neymar was na de wedstrijd tegen Zuid-Korea duidelijk opgelucht. In de openingsmatch tegen Servië liep hij een enkelblessure op, waarna hij de laatste twee groepsduels tegen Zwitserland en Kameroen miste. “Ik was heel bang, ik vond het zo erg dat ik die blessure opliep”, vertelde hij bij Globo TV. “De hele nacht heb ik gehuild. Ik heb veel gebeden en hard gewerkt met de fysiotherapeuten en uiteindelijk is het toch goed gekomen. Al dat afzien is het waard als we de wereldtitel winnen.”