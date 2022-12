Lous and the Yakuza: “Toen een vriend zei dat mijn trots en ego nog eens mijn dood zouden worden, heb ik mij herpakt”

Ze maakte op haar 26ste al meer mee dan velen in een heel leven. En dan moet het eigenlijk nog beginnen voor Marie-Pierra Kakoma, de vrouw die muziek maakt als Lous and the Yakuza. Ooit zwierf ze radeloos door de straten van Brussel, nu krijgt ze raad van Chris Martin van Coldplay en zit ze in Hollywood aan tafel met Oscarwinnares Emma Stone. “Toen ik mezelf op de cover van de Franse Vogue zag staan, was ik zo in de war.”