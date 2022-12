Op deze ijskoude plek viert Kevin De Bruyne vakantie met zijn gezin

Van dertig graden in Qatar naar vriestemperaturen in Lapland: Kevin De Bruyne, vrouw Michèle Lacroix en de kinderen Mason, Rome en Suri vieren na het WK-fiasco van de Rode Duivels vakantie in het hoge noorden van Europa. Michèle postte een foto op Instagram van een dik ingeduffelde De Bruyne met één van zijn kinderen voor een idyllisch kampvuur in Lapland. We zien een dik pak sneeuw, het is momenteel -4 graden in Lapland.