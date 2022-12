Feest in zicht! Zo ziet de kerstdecoratie van de Kardashians eruit

Kylie Jenner

De onderneemster was de eerste van de wereldbekende familie die haar kerstboom deelde met haar fans. Een kanjer van een boom, zo’n 20 voet of zes meter hoog, gretig voorzien van lichtjes. Qua thema kiest Jenner voor een klassieker: rode en groene ornamenten die de tand des tijds doorstaan hebben. Denk daarbij aan afbeeldingen van de kerstman, kleine sleetjes en zelfs een luchtballon.

© Kylie Jenner

Kris Jenner

Ook de mater familias kiest resoluut voor gezelligheid. Haar kerstboom is meer bescheiden in omvang, afgewerkt met gouden accenten, maar de trekpleister van haar decoratie zijn toch wel de gepersonaliseerde kerstelfjes. Jenner liet er twaalf maken, die elk een van haar twaalf kleinkinderen moeten weerspiegelen. Wie goed kijkt, zal er in totaal dertien tellen: Jenner liet er ook eentje voor zichzelf maken.

© Kris Jenner Instagram

Kim Kardashian

Kim haar interieur wordt gekenmerkt door een sober kleurenpalet en minimalisme. Haar kerstboom sluit daar naadloos bij aan. Al moeten we eigenlijk zeggen, kerstbomen want de realityster heeft er wel een aantal in huis gehaald. Er staan er zelfs enkele voor haar raam in de badkamer. Stuk voor stuk zijn ze gedecoreerd met feeërieke lichtjes en gouden en witte tinten om helemaal in haar interieur te passen.