Lommelse dj Bart Clarck brengt nieuwe song uit bij Duits toplabel

De Lommelaar had al verschillende hits op onder andere Ibiza, maar ook op radio en tv is zijn muziek te horen. Met de aanstekelijke song 'Follow Your Heart' mag de Lommelaar al voor de derde keer een contract tekenen bij Kontor. Het Duitse label is een van de grootste in zijn genre in de wereld waar artiesten als Lost Frequencies ook op uitkomen. Frank componeerde de song in zijn ultramoderne topstudio Maxxline. Tv-icoon Bart Peeters en vele andere BV's zijn ondertussen goede vrienden geworden van Frank.

Alle info: www.frankclarck.be