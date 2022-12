Stad Antwerpen getroffen door cyberaanval, dienstverlening verstoord

De stad Antwerpen is in de nacht van maandag op dinsdag het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat bevestigt de stedelijke administratie. De digitale dienstverlening ondervindt daardoor hinder.

Verschillende digitale toepassingen van de stedelijke administratie zijn volgens de stad geïmpacteerd. Dat heeft gevolgen voor zowel de interne werking van de diensten als de dienstverlening aan burgers, klinkt het. Onder meer de afsprakentool voor de stedelijke loketten werkt momenteel niet.

“We proberen de backups weer online te krijgen”, laat de stad nog weten. Wanneer de problemen opgelost zullen zijn, is nog niet duidelijk. Wie verantwoordelijk is voor de aanval, is evenmin bekend.