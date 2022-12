Team Antwerp op 3X3 Masters in Abu Dhabi tegen Litouwers en Zwitsers

Voor de Masters in Abu Dhabi (10 en 11 december) konden de 3X3 teams, naast 16 Challengers en 4 Super Quests, vooral punten sprokkelen in de elf 3X3 World Tour toernooien die over de ganse aardbol werden afgewerkt. Van de Utsunomiya Opener (14/15 mei) in Japan over Manila (Filipijnen), Praag (Tsjechië), Lausanne (Zwitsereland), Debrecen (Hongarije), Montreal (Canada), Utrecht (Nederland), Cebu (Filipijnen), Parijs (Frankrijk) , Riyadh (Saoedi-Arabië) en Hong Kong tot dus de apotheose komend weekend. Twaalf ploegen nemen deel aan de Final Masters in Abu Dhabi. Team Antwerp, dat één World Tour toernooi (Debrecen/Hongarije) dit jaar won, kwalificeerde zich als derde beste ploeg voor de Masters Final in Abu Dhabi. Thibaut “Must See TV” Vervoort, Dennis Donkor, Bryan De Valck en Nick Celis reizen donderdag af naar Abu Dhabi. Zaterdag werken ze de twee poulewedstrijden in groep C en versus het Litouwse Sakiai en het Zwitserse Lausanne af. De top-2 van de vier poules van drie is gekwalificeerd voor de kwartfinales. De kwartfinales, halve finales en finale worden zondag betwist. De prijzenpot werd opgetrokken voor de Masters naar 60.000 dollar voor de winnaar en de nummer 7 krijgt nog 12.000 dollar. Op de World Tour zijn ook steeds punten te verdienen en die tellen vanaf 1 oktober 2022 tot 30 oktober 2023 ook mee voor rechtstreekse kwalificatie (drie plaatsen) voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

Deelnemers Masters Final Abu Dhabi (10/11 december): 1. Ub (Ser), 2. Liman (Ser), 3. Antwerp (Bel), 4. Riga (Let), 5. Amsterdam (Ned), 6. Sakiai (Lit), 7. Wenen (Oos), 9, Ulaanbaatar (Mon), 9. Princeton (USA), 10. Omaha (USA), 11. Lausanne (Zwi), 12. Utrecht (Ned)