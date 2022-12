Onze weekendtips: lokaal lekkers proeven op de kerstmarkt of handgemaakte cadeaus shoppen

Een kerstmarkt met honderd procent plantaardige producten, een wandeling vol verhalen of een gezellige winterkermis. De agenda is ook dit weekend weer goed gevuld.

Plantaardige kerstmarkt

Ben je op zoek naar producten die honderd procent plantaardig zijn? Dan is de eerste editie van de vegan Wintermarkt in het Monnikenhof in Herk-de-Stad de plek waar je moet zijn. Zo’n twintig standen brengen een divers aanbod van eten en drinken, gebak, snoep, verzorgingsproducten, geschenken en meer. Ondertussen worden de vuurkorven op de binnenkoer aangestoken en kan je genieten van lokale bieren en jenever met een muziekje op de achtergrond.

Op 10/12 vanaf 14 uur in het Monnikenhof, Stevoortweg 166 in Herk-de-Stad

© Shutterstock

Unieke wandeling in het donker

Met de kortste dag in zicht wil Natuurpunt profiteren van het donker en een unieke avondwandeling in natuurgebied het Hageven in Pelt maken. Trek er tijdens deze WinterWulpwandeling met een zaklamp en toorts op uit en baan je een weg in het duister in de buurt van bezoekerscentrum De Wulp.

Op 10/12 met vrij vertrek tussen 17 en 19 uur, Tussenstraat 10 in Pelt. Info: www.natuurpunt.be/agenda/winterwulpwandeling-46237

© RR

Hasselts filmfestival

Ook dit jaar slaan Cinema ZED en de stad Hasselt de handen in elkaar voor Ciné Solidair, een filmfestival dat met een frisse blik naar de uitdagingen van onze tijd kijkt. Denk aan films met een maatschappelijke insteek, zoals vrouwenrechten, duurzame economie, massaconsumptie, klimaatactivisme en meer. Wie niet in de cinemazaal geraakt, kan ook online de films volgen.

Van 9 t.e.m. 16/12 in Cinema ZED, Maastrichterstraat 96 in Hasselt. Info: www.uitinhasselt.be/cinésolidair

© Stad Hasselt

Over waterduivels en andere volksverhalen

De Kempense boeren leefden op het ritme van de natuur, die vaak als onvoorspelbaar en onheilspellend ervaren werd. De meeste volksverhalen uit de regio spelen zich dan ook af in de mysterieuze natuur. Tijdens de volksverhalenwandeling in Zonhoven kom je er alles over te weten. Je hoort over de Alvermannetjes, de waterduivels en andere verhalen die ooit in Zonhoven verteld werden.

Op 11/12 om 14 uur aan Camping Holsteenbron, Hengelhoefseweg 9 in Zonhoven. Info: www.zonhoven.be/events/detail/1900/natuurwandeling-volksverhalenwandeling

© Robin Reynders

Kerst in een oldtimer jasje

Oldtimerliefhebbers moeten zondag 11 december in Peer zijn. Dan organiseren de mensen van Cars Friends Peer een oldtimermeeting op de kersthappening in Peer. Je kan er een gezellige winterse uitstap van maken waar je oldtimers bewondert, de kerstman ontmoet, langs gezellige kerstkraampjes kuiert en van een streep muziek geniet.

Op 11/12 vanaf 14 uur in het centrum, rond de Markt van Peer. Info: www.classiccarsfriendspeer.be en www.peer.be

© Classic Cars Friends Peer

Gezellige Winterkermis

De grootste winterkermis in de regio opent dit weekend in Maasmechelen. Je vindt er spectaculaire attracties voor jong en oud. Elke woensdagmiddag is er extra animatie voor kinderen. Daarnaast vinden er regelmatig optredens in de feesttent plaats. Op zaterdag 10 december komt G&G optreden. De komende zaterdagen komen ook Maasbuben, Prettig Gestoord en The Jemb langs.

Van 9/12 t.e.m. 8/1 op de parking van Decathlon, Kolenmijn Limburg-Maaslaan 3 in Maasmechelen. Info: www.maasmechelen.be/winterkermis

© Winterkermis Maasmechelen

Speurneuzenwandeling

De bewoners van natuurgebied Negenoord in Dilsen-Stokkem zijn soms moeilijk te vinden. Maar hun sporen kan je, als je goed kijkt, overal ontdekken. Natuurgids Marjolijn neemt je mee op sleeptouw en vertelt wie deze sporen heeft achtergelaten. Het wordt een boeiende wandeling voor echte speurneuzen.

Op 11/12 om 14 uur in het Visitor Center De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© André Vaesen

Kerstmarkt met live muziek en veel sfeer

Verborgen tussen de Hamse bossen ligt de 350 jaar oude pastorie van Oostham. De ideale plek voor heel wat culturele activiteiten. Op 11 december vindt er een kerstmarkt plaats. Je snuift er de sfeer op met live muziek door Mon Doupagne en Radio Radiva. Verder is er de mooiste Hamse kerstboomverkiezing, een meet & greet met de kerstman, een gezellig horecadorpje en heel wat interessante standhouders.

Op 11/12 van 14 tot 18 uur, Pastoriestraat 5 in Ham. Info: www.facebook.com/Doudepastorie

© Toerisme Ham

Een handgemaakt kerstcadeau

Ben je op zoek naar een origineel kerstcadeau? Dan kan het Handmade & Art Festival Wintereditie van de stad Tongeren soelaas bieden. Op het festival tonen een vijftigtal creatieve standhouders hun aanbod van keramiek, epoxy, juwelen, schilderijen en veel meer. Handgemaakt is altijd tof, toch?

Op 11/12 van 13 tot 17 uur op het Stadhuisplein in Tongeren. Info: www.tongeren.be/handmade-and-art-festival-wintereditie

© Stad Tongeren

Hoe vierden onze voorouders kerst?

Nieuwsgierig naar hoe onze voorouders kerst vierden? Al eeuwenlang wordt in de donkerste periode van het jaar het Midwinterfeest georganiseerd. Waarom was dit feest zo belangrijk en welke rituelen gingen ermee gepaard? Tijdens een verhalenwandeling in Borgloon leer je er meer over en verneem neem je hoe de oude rituelen overgingen naar het kerstfeest van vandaag.

Op 18/12 om 14.30 uur aan de Stroopfabriek, Stationsplein 8 in Borgloon. Vooraf inschrijven verplicht. Info: www.visitborgloon.be

© Stefan Nimmegeers

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 10 december

Vogelvoederbakjes maken

Maak samen mooie voederbakjes voor de vogeltjes tijdens een upcycle event.

Speel’Bieb, Oude Hostartstraat 14 in Genk.

Van 9.30 tot 11.30 uur

Zondag 11 december

Elfurenmis

De laatste Elfurenmis van het jaar staat volledig in het teken van multiculturaliteit, migratie en mensenrechten met de weergaloze Claron McFadden en de vakkundige experte Naima Charkaoui als liturgische protagonisten.

De Velinx, Dijk 111 in Tongeren

Om 11 uur

Basistarief: 16 euro

Zondag 11 december

Blokjesfeest

Kom in de grote zaal bouwen met de duizenden Lego-blokjes en ga de uitdagingen aan met MEGA-blocks om snoepjes te verdienen. Tussen het bouwen kan je in de kleine zaal enkele leuke kerstknutsels maken.

Gemeenschapshuis De Zille, Dorpsstraat 15 in Ham.

Van 13.30 tot 17 uur

Basistarief: gratis

WANDELEN

Zaterdag 10 december

Winterwandeling

Wandeling van vijf km door het winterse landschap van Kwaadmechelen met erna een lekkere warme wafel.

Gemeenschapshuis De Zille, Dorpsstraat 15 in Ham.

Van 10 tot 12 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 december

Wintertocht

Wandeltocht langs weilanden, kanaal en bossen.

Ontmoetingshuis Voorshoven, Tismansweg 4 in Maaseik.

Van 8 tot 14 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 11 december

èn ’t Hessels’

Wil je leuke anekdotes en verhalen over Hasselt horen, verteld door een geboren Hasselaar in het sappig Hasselts dialect? Kom dan naar deze ludieke en leerrijke stadswandeling.

Apotheek Het Sweert, Grote Markt 3 in Hasselt.

Om 14 uur

Basistarief: 5 euro

CONCERT

Zaterdag 10 december

Winterconcert

‘Winterconcert’ gebracht door solisten en ensembles van GA voor Muziek, Woord & Dans.

Casino Modern, A. Dumontlaan 2 in Genk.

Om 15.30 uur

Basistarief: gratis

Zaterdag 10 december

Messe à Toris Voix

Koor Margoda brengt Mess à Trois Voix van de Luikse componist César Franck. Ze wordt begeleid door instrumentalisten Hannah Janssen, Renaat en Tonny Appermont, Paul Steegmans en solisten Hermine Verbiest, Ivan Goossens en Leander Carlier.

H. Hartkerk, Heilig Hartplein in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 22 euro

Zondag 11 december

Croissante verhalen

De geur van verse koffie en croissants met daarbij een uniek concert van Wouter Dewit. Neem samen plaats aan de brunchtafel van CCHA.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Om 9.30 uur

Basistarief: 30 euro

PODIUM

Zaterdag 10 december

Man Strikes Back

Maak je klaar voor een spannende, futuristische en muzikale jongleer-familievoorstelling van Post uit Hessdalen.

Cultuurhuis het Loo, Vismarkt in Tessenderlo.

Om 19 uur

Basistarief: 8 euro

Zaterdag 10 december

X-mas on the Rocks in Harmony

Popkoor Pop on the Rocks en Harmonie St-Cecilia van Millen brengen een prachtig programma met moderne en traditionele kerstnummers.

Sint-Lutgardiskerk, Blaarstraat in Tongeren

Om 20 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 10 december

Surge

SURGE is een verbluffend visuele, meeslepende dansvoorstelling uitgevoerd in een digitaal geprojecteerd landschap op muziek van de veelgeprezen elektronische muzikant Ital Tek met live zang van Jemima Brown.

CCHA, Kunstlaan 5 in Hasselt.

Basistarief: 14 euro

FIETSEN

Zondag 11 december

Mountainbike toertocht

Gevarieerde mountainbiketocht met afstanden van 25, 35 en 45 kilometer.

Atletiekstadion De Veen, Veenderweg 48 in Heusden-Zolder.

Basistarief: 7 euro

Van 8 tot 10.30 uur