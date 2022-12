Borelingen van 2019 en 2020 krijgen uitgesteld babyboomfeest

“Het ging om een uitgesteld babyboomfeest, speciaal voor de kindjes van 2019 en van 2020”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Toen was corona telkens de grote spelbreker voor ons babyboomfeest. De geboorten van 2021 hebben we dit voorjaar al gevierd.”

Elk gezin dat in 2019 of in 2020 een kersverse spruit mocht verwelkomen, kon aanschuiven aan de feestdis in De Bammerd. “We hadden een 20-tal inschrijvingen”, zegt Sonja Doomen. De Gezinsbond en medewerkers van de Speelotheek stonden paraat voor een woordje uitleg. We hadden ook een speelhoekje voorzien.” Naar goede gewoonte werd er een geboorteboom geplant in het geboorteboombos naast het skatepark. Het figuurtje van 2019 is Calimero, op het bord naast de boom staan de namen van 67 borelingen. In 2020 zijn er maar 46 kindjes geboren, zij staan nu vereeuwigd op het bord van Maya de Bij. (frmi)