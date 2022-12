Luxemerk Bottega Veneta belooft levenslange reparaties aan handtassen

Een handtas van het Italiaanse luxelabel Bottega Veneta kopen, is met zo’n 2.000 euro per ontwerp een behoorlijk zware investering. Maar een ding is wel zeker: je kan er heel je leven mee rondlopen, want het merk belooft alle klanten een levenslange gratis reparatie. Die dienst geldt voor alle tassen uit het assortiment.

Designertassen hebben hun prijs, die wordt gerechtvaardigd door een streng productieproces en het gebruik van hoogwaardige materialen. De merknaam? Die speelt uiteraard ook een rol. Het neemt niet weg dat een padded cassette, een van de populairste handtassen van het label, met een prijskaartje van zo’n 2.500 euro ineens een flinke hap uit je budget betekent.

Voor de fans die nadenken over de aankoop is er een lichtpuntje: begin november 2022 heeft Bottega Veneta zijn nieuwe “Certificate of Craft”-programma gelanceerd. Dat is een service die “onbeperkte vernieuwing en reparatie” biedt voor elke handtas. Een soort levenslange garantie voor alle tassen van het merk. Ooit last van een versleten schouderbandje, kapotte rits of kwijtgeraakt gespje, dan vervangt de reparatiedienst het volledig gratis.

“We zijn gericht op verantwoorde groei om ervoor te zorgen dat onze producten langer meegaan en niet zo snel hoeven te worden vervangen”, zei Leo Rongone, CEO van Bottega Veneta, over het nieuwe concept tijdens een speech in Kopenhagen.

Andere luxemerken, waaronder Hermès en Chanel, bieden al iets langer zo’n service aan. Bij de Franse modehuizen zijn sommige herstellingen gratis, andere dan weer niet. Ook ketens experimenteren met de dienst met het oog op meer duurzaamheid. Uniqlo is daar een van, al kan die zijn reparatieservice alleen in New York aanbieden. Ter compensatie biedt de modeketen echter doe-het-zelf tutorials aan op zijn website, zodat klanten wereldwijd hun kleding zelf kunnen repareren.