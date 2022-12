Britse voetbalfan stoot op spookstad in Qatar: “Ik kreeg zelfs een privérondleiding”

Rob Dawley (21) uit Engeland trekt eind november naar Qatar om een kijkje te nemen in een van de migrantenkampen. Maar wanneer hij aankomt in Mesaieed, stuit hij op een spookstad. Hij ontdekt een dertigtal verlaten appartementsgebouwen die hij met behulp van een plaatselijke bewaker kan bezichtigen. Volgens bewaker Sadiq werden de appartementen bewoond door de mensen die de WK-stadions hielpen bouwen, maar het is niet zeker of dat effectief ook zo was.