12-jarige jongen is buiten levensgevaar na aanrijding in As

De 12-jarige jongen uit As die maandagochtend zwaargewond raakte bij een aanrijding op de Steenweg, is inmiddels stabiel. Dat laat de politie Carma weten.

As

De jongen was maandag op weg naar het busje dat hem naar zijn school De Wissel in Bilzen zou brengen, toen hij rond 7.50 uur werd gegrepen door een auto tijdens het oversteken van de Steenweg. De jongen liep levensgevaarlijke verwondingen op en werd kritiek afgevoerd naar het ziekenhuis. Sinds dinsdagochtend is zijn toestand gelukkig weer stabiel.

Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. In afwachting van het onderzoek werd de bestuurder van de wagen, een 28-jarige man uit Genk, gearresteerd. siol/cn