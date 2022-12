Boston Celtics blijven op dreef en verslaan nu ook Toronto Raptors

Boston blijft uitstekend bezig in de NBA. Maandag wonnen de Celtics met 110-116 van Toronto. Jayson Tatum leidde zijn team met 31 punten en 12 rebounds naar de overwinning. Ook Jaylen Brown (22 ptn) en Marcus Smart (18 ptn) droegen hun steentje bij.

Vorig seizoen gingen de Celtics als team met de beste verdediging naar de NBA Finals. Dit seizoen draait de aanval juist erg vlot. Hun zege tegen de Raptors was hun 21e wedstrijd met tenminste 110 punten. Ze staan aan kop met 20 zeges en 5 nederlagen. Geen enkel ander team heeft meer dan 17 overwinningen.

James Harden keerde bij Philadelphia terug op het veld na vijf weken afwezigheid. Tegen zijn ex-club Houston verloor hij met 132-123 na extra tijd. Harden, die in het seizoen 2017-2018 MVP van de NBA werd in het shirt van Houston, kwam niet verder dan 21 punten. Jalen Green overtuigde bij de Rockets met 27 punten. De 39 punten van Joel Embiid volstonden niet.

Oklahoma City kon op bezoek bij Atlanta opnieuw rekenen op revelatie Shai Gilgeous-Alexander. Hij scoorde 35 punten en zijn team won met 114-121.

Titelverdediger Golden State liep in San Francisco tegen haar twaalfde nederlaag van het seizoen aan. De Warriors lieten zich in eigen huis verrassen door Indiana: 104-112. Andrew Nembhard was de grote man bij de Pacers met 31 punten, 8 rebounds en 13 assists.