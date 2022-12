Maison Margiela en Reebok komen opnieuw met sneaker met gespleten teen

Maison Margiela en Reebok duiken opnieuw de ontwerpstudio in om samen een iconische sneaker te creëren. Deze keer wordt de Classic Leather Nylon, ondertussen bekend als de Classic Leather Tabi Nylon van Reebok onder handen genomen. Opvallend bij het ontwerp? De sneaker wordt voorzien van de teen die wel vaker opduikt in de ontwerpen van Margiela.

Maison Margiela en Reebok zijn niet aan hun proefstuk toe. Het sportmerk en het van oorsprong Belgische modehuis hebben in het verleden al wel vaker samengewerkt. Hun doel? Van een klassieke sneaker een icoon maken.

En dat is precies wat ze willen doen met de Classic Leather Tabi Nylon, die in 2020 werd uitgebracht. De sneaker is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, zwart met minimalistische details of een witte versie met grijze accenten. Allebei werden ze voorzien van de handtekening van Margiela: de gespleten teen.

De nieuwe Maison Margiela x Reebok Classic Leather Tabi Nylon is vanaf 9 december verkrijgbaar via de website van Reebok en kost ongeveer 350 dollar of 333 euro.