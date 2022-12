Eerst doorgestuurd, dan het plan met Charleroi: hoe Anderlecht tot twee keer toe Ivan Perisic liet wegglippen

Collega Jürgen Geril schudde het achteloos uit zijn mouw in onze Sjotcast WK-aflevering: Ivan Perisic heeft nog het shirt van Anderlecht gedragen. Nochtans vind je daar op zijn lijst aan werkgevers niks van terug – zijn Belgische teams beperken zich tot Roeselare en Club –, maar het verhaal klopt wel degelijk. In 2016 testte Perisic (toen nog bij Hadjduk Split) bij Anderlecht op het Eurofoottoernooi in Oostduinkerke, waar RSCA de finale verloor van Willem II. Perisic maakte indruk – hij scoorde zeven keer –, maar Sochaux speelde korter op de bal. Het kwam Perisic met een privévlucht kapen.

Vandaag is Perisic een speler met internationaal renommee – sinds 2014 was hij betrokken bij tien WK-goals, enkel Messi (12) en Mbappé (11) doen beter –, maar destijds in Frankrijk had hij meer moeite om zich door te zetten. Het heeft daarbij niet geholpen dat Sochaux hem als… verdedigende middenvelder uitspeelde, terwijl de carrière van Perisic (passages bij Dortmund, Wolfsburg, Inter, Bayern München en nu Tottenham) bewijst dat zijn enorme kwaliteiten zich beter lenen tot een offensieve rol. De redding kwam toen uit West-Vlaanderen.

Met de trein naar Rijsel

Na een tip van makelaar en gewezen Moeskroen-speler Tonci Martic toonde Roeselare interesse. Technisch directeur Dennis van Wijk herinnerde zich Perisic van tijdens Eurofoot in Oostduinkerke, maar was wel op zijn hoede: de Balkan-boy stond bekend als een moeilijke jongen. Om Perisic’ karakter te testen, regelde Van Wijk een afspraak om 7 uur ’s ochtends in Rijsel. Perisic was zo gretig dat hij ’s nachts de trein pakte vanuit Sochaux, waarop Van Wijk meteen overtuigd was: hij zou de toen 20-jarige speler voor zes maanden huren.

© REUTERS

Perisic ontwikkelde zich goed bij Roeselare, hij maakte acht goals. “En dat als box-to-boxmiddenvelder”, benadrukt Martic, zijn toenmalige begeleider. “Hij stond toen nog niet op links. Ivan begon supersterk bij Roeselare, nadien viel hij wat terug. Dat was logisch, hij was jong en het was pas zijn eerste seizoen bij de profs, maar het had wel als gevolg dat de belangstelling niet extreem groot was. Slechts één club deed meteen een – weliswaar laag – bod: Anderlecht. Het plan was om Ivan meteen bij Charleroi te stallen, maar dat zagen wij niet zitten.”

“Anderlecht heeft dus twee keer de kans laten schieten om Ivan aan te werven”, vervolgt Martic. “Een eerste keer als jeugdspeler, na dat toernooi aan de kust. En vervolgens nog eens in 2009. Ik snap het nog altijd niet. (lacht) Ik denk dat ze het zich nadien serieus beklaagd hebben.”

Van Wijk tipte Devroe

Club Brugge haalde Perisic wel binnen, voor de neus van Hertha Berlijn, na een tip van… Van Wijk. Die wilde de ruwe diamant zelf kopen met Roeselare, maar toen dat onmogelijk bleek, belde hij zijn goede vriend Luc Devroe om te zeggen dat Club hem maar moest pakken. Devroe hapte toe, waarop coach Adrie Koster Perisic op links zette. “Dat werd een meevaller”, weet Martic nog. “Het was nochtans niet zeker dat het zou lukken, want tot dan had Ivan altijd in een centrale positie gespeeld, maar de flank zat hem als gegoten.”

Perisic brak destijds door bij blauw-zwart aan de zijde van Ronald Vargas en huidige Club-coach Carl Hoefkens. — © BELGA

Een understatement. Perisic – die op zijn kuit een getatoeëerde kip heeft staan, een verwijzing naar het kippenbedrijf van zijn vader – speelde bij Club alles kapot. Hij maakte er op twee jaar tijd 35 goals en verhuisde voor zes miljoen euro naar Dortmund. Anderlecht stond erbij en keer ernaar.