itsdolly: Dolly Parton (76) ontdekt TikTok en scoort meteen

De countryzangeres plaatste haar eerste video met de toepasselijke boodschap: “Ik ben gearriveerd”, gevolgd door enkele hashtags #itsdolly. In de video, de ondertussen al 3,4 miljoen keer bekeken is, zien we een reeks foto’s en fragmenten van optredens voorbijkomen op de tonen van haar populaire nummer ‘9 to 5’.

Ondertussen werkt de zangeres verder aan een rockalbum nadat ze eerder dit najaar werd opgenomen in de prestigieuze Rock & Roll Hall Of Fame. Aanvankelijk vond Parton dat ze dat niet verdiende omdat ze naar eigen zeggen niet voldoende had gedaan voor rockmuziek. Uiteindelijk zette ze haar bezwaren aan de kant en werd ze dan toch opgenomen in de Hall of Fame.