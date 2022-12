Duitse televisiefiguur wint lotto, maar krijgt hartaanval als hij geld gaat innen

Het was me onlangs de dag wel voor Andreas Ellerman: de Duitse vastgoedmiljonair en televisiefiguur won 42.182 euro met de lotto, maar kreeg een hartaanval toen hij zijn winst ging innen.

De 56-jarige Ellerman voelde zich plots erg benauwd toen hij met zijn winst naar huis terugkeerde. In het ziekenhuis bleek dat de man een hartaanval had gekregen. Inmiddels is de man aan de beterhand.