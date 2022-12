Eerste beelden van Wereldbekercross veldrijden in Dublin: wordt het een modderfestijn voor Wout van Aert en co?

Komend weekend is het veldritwereldje zowaar te gast in Ierland. Hoofdstad Dublin mag de negende Wereldbekermanche van het seizoen organiseren. Onder meer Wout van Aert en Tom Pidcock zullen er aan de start zijn. Belgisch kampioen Van Aert mag zich alvast in de handen wrijven, want volgens de eerste beelden die de ronde doen op sociale media zou het zondag zomaar eens een modderspektakel kunnen worden.

Van Aert maakte afgelopen zondag in Antwerpen zijn terugkeer in het veld: Dublin wordt zijn tweede veldrit van de winter. Later deze maand rijdt hij ook nog in Mol, Gavere, Heusden-Zolder, Diegem en Loenhout. Ook Pidcock zal in die crossen aan de start staan. Mathieu van der Poel, zondag overtuigend winnaar, zal er niet bij zijn in Dublin: hij is op stage met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

