John Travolta verliest met Kirstie Alley tweede ‘filmechtgenote’ op korte tijd: “Ik weet dat we elkaar zullen terugzien”

De Amerikaanse actrice Kirstie Alley is maandag op 71-jarige leeftijd overleden na een korte strijd met kanker. Bekend Hollywood neemt op sociale media afscheid van de actrice, met haar meervoudige ‘filmechtgenoot’ John Travolta op kop.

“Kirstie was één van de meest speciale relaties die ik ooit gehad heb”, schrijft Travolta op Instagram. “Ik hou van je, Kirstie. Ik weet dat we elkaar zullen terugzien.” De twee speelden eind jaren ‘80 en begin jaren ‘90 hoofdrollen in de drie populaire ‘Look who’s talking’-films.

Travolta moest onlangs afscheid nemen van die andere bekende ‘filmechtgenote’ Olivia Newton-John, waarmee hij de hoofdrollen speelde in ‘Grease’.