Oostende mist vier spelers in Champions League-duel bij Galatasaray

Om 18 uur en rechtstreeks in een omkaderde Sport 10-uitzending speelt een hevig gehavend Filou Oostende dinsdagavond tegen Galatasaray Istanbul, de Turkse traditieclub die één van de vijf favorieten op de eindzege in de Champions League is.

Met nog twee van de zes speeldagen in de poulefase van de Champions League voor de boeg halen de meeste clubs hun rekenmachine boven. In Istanbul maakt Oostende een klein waterkansje om zijn kwalificatie voor de play-ins af te dwingen maar het hoeft er geen uitschakeling te vrezen. In poule C wordt Hapoel Holon of Galatasaray Istanbul eerste, goed voor een rechtstreeks ticket voor de Round of Sixteen.

Een zege van Oostende in Istanbul in combinatie met een nederlaag van Legia Warschau in Hapoel Holon zou de Oostendenaars deze week al een ticket voor de play-ins bezorgen. Galatasaray zal echter geen geschenken uitdelen op Sinterklaasdag. Bij een nederlaag van de Israëli tegen de Polen kan Galatasaray, bij een zege tegen de Oostendenaars, na deze voorlaatste speeldag al zeker zijn van de Round of Sixteen.

Zieke Bleijenbergh

De nummers twee en drie van de acht poules spelen in januari play-ins om de resterende tickets voor de Round of Sixteen. Wiskundig kan dit straks al in orde zijn voor de Gjergja-discipelen maar Oostende treedt aan de boorden van de Bosporus niet op zijn best aan. Djordjevic (voet), Buysschaert (knie), Waleson (voet) en ook Bleijenbergh (ziek) ontbreken op het wedstrijdblad waar Dario Gjergja slechts tien spelers kan inschrijven. Slechts één echt grote jongen dus in het rood-gele shirt, Haris Bratanovic.

Coach Dario Gjergja blijft cool. “Galatasaray is één van de top-vijf favorieten voor de Champions League. Wij trachten daar dinsdag op een zo goed mogelijke manier te basketten”, zegt coach Dario Gjergj afgemeten.

Galatasary Istanbul-Filou Oostende is rechtstreeks dinsdagavond te zien op Sport 10 via Proximus kanaal 132, Telenet kanaal 218 en TV Vlaanderen kanaal 34.