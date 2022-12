Ronald de Boer en Gabriel Batistuta blikken terug én vooruit op Nederland-Argentinië, een echte kraker: “De druk is belachelijk”

Met een smash beëindigt de voormalige Argentijnse topschutter Gabriel Batistuta (53), de padelpartner van Ronald de Boer (52), in Doha met 6-3 de wedstrijd tegen de andere voetballegendes Alessandro Del Piero (48) en Juan Pablo Sorin (46). De bal vliegt met ongeveer dezelfde snelheid tegen het glas als waarmee hij in 1998 in de WK-kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-1) de paal achter Edwin van der Sar trof. Op verzoek van De Telegraaf blikken de tegenstanders van toen en vrienden van nu terug op de clash van 24 jaar geleden en vooruit naar de kraker van aanstaande vrijdag.