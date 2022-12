Alles wat u moet weten over het WK Darts: gigantische prijzenpot, vier rustdagen en drie Belgen die willen vlammen in ‘Ally Pally’

Tussen 15 december en 3 januari staat het leven even stil. Althans, toch in dartsland. Dan staat het 30ste PDC World Darts Championship op het programma in Londen.

Het WK is de culminatie van een seizoen van elf maanden. Dat begint eind januari met de Masters en eindigt traditioneel eind november met de Players Championship Finals. Daartussen wordt een lawine aan toernooien gespeeld: dertig Players Championships (de zogenaamde vloertoernooien zonder publiek), dertien manches van de European Tour en tien ‘majors’ (de toptoernooien zoals de World Matchplay en World Grand Prix).

Uiteindelijk plaatsen 96 spelers zich voor het WK. Dat zijn de 32 besten van de Order of Merit, de tweejaarlijkse wereldranglijst. Zij gelden als reekshoofd en starten in de tweede ronde. Daarbij horen Dimitri Van den Bergh (15) en Kim Huybrechts (31). Daarnaast zijn ook de 32 besten van de Pro Tour Order of Merit geplaatst, de eenjarige wereldranglijst. Met daarbij Mike De Decker. Deze worden aangevuld door 32 qualifiers, waaronder voor het eerst drie vrouwen (Lisa Ashton, Beau Greaves en Fallon Sherrock) en spelers vanuit Azië. De darters uit deze laatste twee categorieën starten in de eerste ronde.

Programma

Van den Bergh zit na de loting in de zone van titelverdediger Peter Wright, net als Huybrechts. ‘The Hurricane’ kan de Schot in de derde ronde tegenkomen, Van den Bergh in de 1/8ste finales. Of het wordt een Belgische clash natuurlijk. De Decker zit in de zone van Michael van Gerwen.

© PDC

De eerste en tweede rondes worden gespreid gespeeld tussen 15 en 23 december. Huybrechts speelt z’n eerste partij in de namiddagsessie van 16 december, tegen de winnaar van het duel tussen het Ierse talent Keane Barry en de relatief onbekende Zuid-Afrikaan Grant Sampson. Een avond later is het de beurt aan Van den Bergh, die het opneemt tegen z’n maatje Rowby-John Rodriguez of de ervaren Filipijn Lourence Ilagan. De Decker opent in de avondsessie van 18 december zijn WK tegen de Canadees Jeff Smith. Als hij de derde ronde haalt, treft hij zeer waarschijnlijk topfavoriet Van Gerwen.

Van 24 tot 26 december wordt er Kerst gevierd en staan er dus geen wedstrijden gepland. Op 27 en 28 december staan de derde rondes gepland, de volgende twee dagen de 1/8ste finales. Ook 31 december is een rustdag, waarna tussen 1 en 3 januari de eindfase plaatsvindt met de respectievelijk kwartfinales, halve finales en finale.

© ISOPIX

Sets

Tijdens bijna alle dartstoernooien wordt er gespeeld naar een aantal gewonnen legs, spelletjes van 501 die je wint met een dubbelfinish. Maar het WK is samen de World Grand Prix het enige toernooi waar er gewerkt wordt met sets. Een set is drie gewonnen legs.

Eerste ronde: best of 5 sets (tot 3 dus)

Tweede ronde: best of 5 sets (tot 3 dus)

Derde ronde: best of 7 sets (tot 4 dus)

Vierde ronde: best of 7 sets (tot 4 dus)

Kwartfinale: best of 9 sets (tot 5 dus)

Halve finale: best of 11 sets (tot 6 dus)

Finale: best of 13 sets (tot 7 dus)

Vanaf de tweede ronde is er ook sprake van een tiebreak-regel. De beslissende set moet dan gewonnen worden met twee legs verschil. Bij een legstand van 5-5 wordt er vervolgens gespeeld met een sudden-death (allesbeslissende) leg. Daarbij mag de speler die de bull won voor de partij als eerste beginnen.

Zo ging het vorig jaar

De titelverdediger deze keer is Peter Wright. ‘Snakebite’ kroonde zich vorig seizoen voor de tweede keer tot wereldkampioen door Michael Smith met 7-5 te verslaan in de finale. Met zijn twee wereldtitels moet de Schot enkel Michael van Gerwen (3) en Phil Taylor (14) voorlaten. Van Gerwen moest vorig jaar in de derde ronde forfait geven met een coronabesmetting.

Voor Dimitri Van den Bergh eindigde het WK al in de tweede ronde. ‘The DreamMaker’ gooide 101 gemiddeld maar verloor met 3-1 van de Duitse ex-handballer Florian Hempel. Voor Van den Bergh is het zijn achtste wereldkampioenschap. Twee keer schopte de Antwerpenaar het tot in de kwartfinales (2018 en 2020). Hij moet nu een vierde ronde verdedigen van twee jaar terug.

Kim Huybrechts sneuvelde in de derde ronde na een ware veldslag tegen Gerwyn Price (4-3). Het is alweer het twaalfde WK op rij voor ‘The Hurricane’. Ook voor Huybrechts is de kwartfinale zijn beste resultaat (2012). Hij moet nu een derde ronde verdedigen op de wereldranglijst.

Mike De Decker moest vorig seizoen in de derde ronde zijn meerdere erkennen in Dave Chisnall (3-0), nadat hij in zijn eerste partij een negendarter had overleefd. Voor ‘The Real Deal’ is het zijn derde wereldkampioenschap. Twee jaar geleden ging hij er al uit in de eerste ronde.

Prijzenpot

Er wordt in Londen gespeeld voor een gigantische prijzenpot van liefst 2,5 miljoen pond (2,9 miljoen euro). Een groot verschil met de andere dartstoernooien doorheen het jaar. De nieuwe wereldkampioen mag een half miljoen Britse pond (581.000 euro) bijschrijven op z’n rekening, de verliezend finalist nog 200.000 pond (233.000 euro). Dat laatste bedrag is evenveel als het bedrag voor de winnaar van de World Matchplay, het op één na belangrijkste toptoernooi.

Ter vergelijking: de winnaar van een Players Championship krijgt 12.000 pond, een darter die een manche van de European Tour wint 25.000 pond. Evenveel als een derde ronde op het WK.

Overzicht:

Winnaar: 500.000 pond (581.000 euro)

Runner-up: 200.000 pond (233.000 euro)

Halve finale: 100.000 pond (116.000 euro)

Kwartfinale: 50.000 pond (58.000 euro)

1/8ste finale: 35.000 pond (41.000 euro)

Derde ronde: 25.000 pond (29.000 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.500 euro)

Eerste ronde: 7.500 pond (8.700 euro)

Er is net zoals vorig jaar ook een bonus van 50.000 pond voor het gooien van twee negendarters tijdens het WK. Dat is nog nooit gebeurd, maar tijdens de Premier League dit jaar gooide Gerwyn Price er twee op één avond.

© BELGAIMAGE

‘Ally Pally’

Het WK gaat alweer voor de zestiende keer door in het Alexandra Palace in Londen. Tot 2007 werd er gespeeld in de Circus Tavern in Purfleet. John Part won in 2008 zijn tweede wereldtitel in ‘Ally Pally’, de bijnaam van het Alexandra Palace. Het ligt in het Alexandra Park in Haringey, op een heuvel, in het noorden van de Engelse hoofdstad en werd na de bouw in 1873 vernoemd naar de Deense echtgenote van de latere koning Edward VII, koningin Alexandra.

Per sessie kunnen er 3.200 dartsfans aanwezig zijn. De allereerste sessie is ’s avonds (20u00 Belgische tijd). Tot en met de kwartfinales (1 januari) is er steeds een namiddag- en avondsessie. Daarna volgen nog twee avondsessies met de halve finales en finale.

Het WK is in ons land live te volgen via VTM 2, maar er is ook een (betalende) livestream via de PDC zelf. Dit jaar is Cazoo overigens voor het eerst de hoofdsponsor, als vervanger van William Hill.

© AP

Erelijst

1994 Dennis Priestley - Phil Taylor 6-1

1995 Phil Taylor - Rod Harrington 6-2

1996 Phil Taylor - Dennis Priestley 6-4

1997 Phil Taylor - Dennis Priestley 6-3

1998 Phil Taylor - Dennis Priestley 6-0

1999 Phil Taylor - Peter Manley 6-2

2000 Phil Taylor - Dennis Priestley 7-3

2001 Phil Taylor - John Part 7-0

2002 Phil Taylor - Peter Manley 7-0

2003 John Part - Phil Taylor 7-6

2004 Phil Taylor - Kevin Painter 7-6

2005 Phil Taylor - Mark Dudbridge 7-4

2006 Phil Taylor - Peter Manley 7-0

2007 Raymond van Barneveld - Phil Taylor 7-6

2008 John Part - Kirk Shepherd 7-2

2009 Phil Taylor - Raymond van Barneveld 7-1

2010 Phil Taylor - Simon Whitlock 7-3

2011 Adrian Lewis - Gary Anderson 7-5

2012 Adrian Lewis - Andy Hamilton 7-3

2013 Phil Taylor - Michael van Gerwen 7-4

2014 Michael van Gerwen - Peter Wright 7-4

2015 Gary Anderson - Phil Taylor 7-6

2016 Gary Anderson - Adrian Lewis 7-5

2017 Michael van Gerwen - Gary Anderson 7-3

2018 Rob Cross - Phil Taylor 7-2

2019 Michael van Gerwen - Michael Smith 7-3

2020 Peter Wright - Michael van Gerwen 7-3

2021 Gerwyn Price - Gary Anderson 7-3

2022 Peter Wright - Michael Smith 7-5

Negendarters (13)

2009 Raymond van Barneveld v Jelle Klaasen

2010 Raymond van Barneveld v Brendan Dolan

2011 Adrian Lewis v Gary Anderson

2013 Dean Winstanley v Vincent van der Voort

2013 Michael van Gerwen v James Wade

2014 Terry Jenkins v Per Laursen

2014 Kyle Anderson v Ian White

2015 Adrian Lewis v Raymond van Barneveld

2016 Gary Anderson v Jelle Klaasen

2021 James Wade v Stephen Bunting

2022 Willie Borland v Bradley Brooks

2022 Darius Labanauskas v Mike De Decker

2022 Gerwyn Price v Michael Smith

Hoogste gemiddeldes

114.05: Michael van Gerwen v Raymond van Barneveld (2017)

111.21: Phil Taylor v Shayne Burgess (2002)

110.94: Phil Taylor v Raymond van Barneveld (2009)

109.34: Raymond van Barneveld v Michael van Gerwen (2017)

109.23: Michael van Gerwen v Darren Webster (2016)