Dennis Black Magic over Tanja Dexters: “Ze zou beter minder snuiven en meer nadenken”

Nu Zillion in de bioscopen loopt, worden alle vedetten van toen weer opgerakeld om herinneringen op te halen aan die wilde jaren. Ook Tanja Dexters, die in 1998 Miss België werd. Onlangs vertelde ze: “Na de breuk met Brigitta Callens (ex-Miss, nvdr) belde Frank Verstraeten (Zillion-baas, nvdr) mij omdat hij een nieuwe miss zocht. Frank was een stouterik met een warm hart. Maar Dennis had geen goede bedoelingen met vrouwen en ik spreek uit ervaring. Dennis is een slechte stouterik.”

Nu biedt gewezen pornokoning Dennis Black Magic weerwerk. In Dag Allemaal zegt hij: “Ik heb Tanja altijd met respect behandeld en heb haar nooit met één vinger aangeraakt. Terwijl zat zij te bluffen dat ze met Luk Alloo seks had gehad in Milaan, in ruil voor een reportage. Haar modellencarrière zat ginds in het slop, ik heb haar zelfs nog duizend euro opgestuurd in die periode. Geld dat ik nota bene nooit heb teruggekregen.”

Dennis Black Magic raadt Tanja Dexters aan “wat minder te snuiven en wat meer na te denken.” Zelfs heeft hij nooit gebruikt. “Ik drink zelfs geen alcohol. Wel ben ik jaren verslaafd geweest aan het kalmeermiddel Xanax. Ik heb chronische hyperventilatie, bij de minste onrust nam ik pillen. Ik slikte er meer dan tien per dag, pure waanzin.”