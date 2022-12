Kameroense voetballegende Samuel Eto’o gaat door het lint en trapt vlogger keihard tegen de grond op het WK in Qatar

Samuel Eto’o is maandagavond in Qatar slaags geraakt met een Algerijnse vlogger na de achtste finale tussen Brazilië en Zuid-Korea. Eto’o, ex-spits van onder meer Barcelona en Inter en huidig bondsvoorzitter van Kameroen, kreeg het net buiten het stadion aan de stok met de Algerijn toen die hem aan het filmen was. De Kameroener reageerde erg boos en deelde uiteindelijk ook een kniestoot uit.