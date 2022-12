Jens Dendoncker doet opvallende onthulling: “Ik ben geen echte Dendoncker”

In de podcast vertelt het VTM-gezicht hoe hij eigenlijk geen echte bloedlijn heeft met de Dendonckers. De kink in de kabel is zijn overgrootvader.

“Mijn overgrootvader is opgegroeid in een gezin met heel veel kinderen”, vertelt Dendoncker. “Toen hij tiener was, kreeg hij plots te horen dat een van zijn oudere zussen eigenlijk zijn moeder was. Zij was op heel jonge leeftijd zwanger geraakt van hem maar had daarna geen contact meer met de vader. In die tijd werd zoiets nog in de doofpot gestoken. Mijn grootvader had dus jaren gedacht dat zijn grootvader en grootmoeder zijn ouders waren.”

Later is de moeder toch getrouwd. Jens overgrootvader verhuisde mee naar het nieuwe gezin. En hij kreeg de naam van zijn nieuwe vader: Dendoncker.