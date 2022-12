Kurt Van Eeghem over Niels Destadsbader: “Zoveel geld neertellen voor één persoon en tientallen anderen op straat gooien, dat hoort niet”

De kritiek op de transfer van Niels Destadsbader naar VRT zwelt aan, zeker na de recente ontslagronde bij de openbare omroep . In Dag Allemaal is gewezen VRT-presentator Kurt Van Eeghem hard.

Het was een van dé transfers in de mediawereld: Niels Destadbader die van de commerciële omroep VTM overstapte naar de openbare omroep. Ook een dure overstap, want kort na die aankondiging lekte zijn jaarloon uit: 400.000 euro.

Dat steekt schril af tegen wat de VRT vorige week deed: tientallen werknemers, onder wie ook bekende schermgezichten zoals Geena Lisa en Tomas De Soete, aan de deur zetten. En dat Niels Destadsbader veel kritiek kreeg voor zijn optreden in ‘Villa Sporza’, toen hij in een voetbalkantine in Haasrode onder meer een dronken supporter voor de camera haalde, hielp niet.

Kurt Van Eeghem ziet het zo: “Over Niels kan ik kort zijn. Zoveel geld neertellen voor één persoon, terwijl je langs de achterdeur tientallen uitstekende werkkrachten de straat op gooit, dat hoort niet. En wat is het plan? Een breder publiek aanspreken? De concurrentie met VTM aangaan? VRT zou moeten uitgaan van eigen sterktes, maar ze blijven zichzelf maar verder uithollen. Ik vind ’t zum kotzen, als ik mezelf even zo bruut mag uitdrukken”, klinkt het in Dag Allemaal.