Juf Monique leest voor in café Eikenhof

Geen klassiek voorleesuurtje afgelopen week voor de leerlingen van basisschool de Zonnewijzer in Zonhoven. Zij kregen plots mama’s en papa’s in uniform voor de klas. Er werd zelfs voorgelezen op zolder én op café.

“Onze werkgroep ‘lezen in De Zonnewijzer’ maakt van de ‘voorleesweek’ elk jaar weer iets speciaal,” zo laat de school weten. Het thema dit jaar was ‘Lezen met je oren’: voorlezen, dus. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek.”

“Onze collega’s hadden het idee om het voorlezen dit jaar nog specialer te maken. Ze deden een oproep bij de ouders, die het zag zitten om te komen voorlezen in uniform. De leerkrachten werden daarnaast ook uitgedaagd om te gaan lezen op een speciale plaats. Zo gingen sommige juffen lezen op zolder en werd er ook enthousiast voorgelezen door voormalig juf Monique Deckers in haar café, het Eikenhof. Aan een tafeltje met een drankje fris kwamen zo de grootste avonturen te voorschijn.”

TR