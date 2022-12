Crèche tijdelijk gesloten nadat kindje levensgevaarlijk gewond raakte: mogelijk geval van shaken baby

Het Agentschap Opgroeien heeft een onthaalmoeder uit Ingelmunster tijdelijk geschorst na een mogelijk geval van shakenbabysyndroom. Het is nog onduidelijk hoe of waar het kindje zijn verwondingen opliep.

Opgroeien heeft maandag in één klap de beslissing over vijftien crèches bekendgemaakt op haar website. Verschillende – tijdelijke – sluitingen waren al gekend, zoals de acht Limburgse crèches die in financiële problemen zaten. Andere feiten raken nu pas bekend. Opgroeien heeft besloten om de lijst voortaan wekelijks op maandag aan te vullen, om eerst alle ouders en betrokkenen op de hoogte te kunnen brengen.

Zo blijkt nu dat één onthaalmoeder uit Ingelmunster is geschorst. Haar werkgever zette haar al op 24 november op non-actief nadat een kindje voor medische zorgen naar het ziekenhuis moest. Het kindje verkeerde tijdelijk in levensgevaar en ligt nog steeds in het ziekenhuis met een hersenbloeding en letsels aan de armen en schouders. Mogelijk gaat het om het shakenbabysyndroom.

Alle pistes open

Voorlopig is onduidelijk hoe en waar – in de opvang of bij de ouders – het kindje zijn verwondingen opliep. De politie houdt nog alle pistes open en onderzoekt de zaak. “Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het is cruciaal om dit in alle sereniteit te kunnen onderzoeken”, zegt Nele Wouters van Opgroeien. De uitbaatster zelf bevestigt dat er zich een medisch probleem heeft voorgedaan en dat ze sindsdien door een moeilijke periode gaat. Ze mag maximaal acht kindjes opvangen, maar op het moment van de feiten had ze er vijf bij zich.

Naast de onthaalmoeder in Ingelmunster is ook groepsopvang ’t Boeleke in Sint-Niklaas, met plek voor 16 kindjes, geschorst. Opgroeien kreeg informatie over ’t Boeleke waardoor er ernstige bezorgdheid is over de veiligheid en gezondheid van de kindjes. Bij een schorsing krijgt de organisator wel de kans om mogelijke tekorten weg te werken.

Dat is niet het geval voor twee onthaalmoeders uit Hulshout en Berlare. Zij zijn hun vergunning kwijt. Beide onthaalouders waren in dienst bij koepelorganisatie Ferm. Ook hier heeft Opgroeien ernstige zorgen over de veiligheid van de kindjes. (jof, jvde)