Na ‘In de gloria’ haalt Canvas ‘Neveneffecten’ van onder het stof

Canvas blijft ook de komende weken graaien in het rijke humorachief van de zender. Nu In de gloria is afgelopen, is het de beurt aan Neveneffecten om het scherm te teisteren. De reeks was destijds de grote vuurdoop voor vier jonge kerels die vooral na de reeks bekend zijn geworden met andere projecten.

Neveneffecten, dat zijn Jonas Geirnaert, Jelle De Beule, Lieven Scheire en Koen De Poorter. Hun absurde humor leverde in 2005 een eerste seizoen op van het Canvas-programma waarin ze onder meer op zoek gingen naar de bron van de E40. De reeks bestaat voornamelijk uit een aantal absurde, fictieve documentaires, geregisseerd door Jan Eelen en Bart De Pauw. Na een kortstondig tweede seizoen viel het doek, maar op dat moment maakte het viertal al spraakmakende televisie op Een met het programma Basta.

Leuk weetje is dat Neveneffecten debuteerde op 26 februari 2002 in Man bijt hond. In de rubriek Zonder handen doken twee heren in konijnenpak op die op de tonen van de Rage Against the Machine-hit Bombtrack een levensgrote knuffelbeer in elkaar trapten. Een geflipt idee dat een paar weken eerder ontsproot aan de breinen van de neven Lieven Scheire en Jonas Geirnaert tijdens hun jaarlijkse familieweekend. Tegenwoordig staat Neveneffecten op een waakvlam en doet ieder zijn eigen ding. Zo werkt Jelle momenteel aan een nieuw seizoen van de comedyreeks Nonkels en speelt Lieven verschillende theatershows.

Neveneffecten, Canvas, di om 22.20u