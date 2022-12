Minstens 34 buspassagiers omgekomen bij aardverschuiving in Colombia

Bij de recente aardverschuiving in het noordwesten van Colombia, zijn nu al zeker 34 passagiers van een bus om het leven gekomen. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich ook 8 minderjarigen, melden de autoriteiten via Twitter.

De bus had in totaal 37 mensen aan boord toen het voertuig in Pueblo Rico, in het departement Risaralda, door de aardverschuiving werd getroffen en bedolven raakte onder een 2 meter hoge massa van aarde en modder.

Volgens Colombiaanse media werden bij de aardverschuiving nog verschillende andere voertuigen bedolven. Er vielen niet alleen doden, maar ook tal van gewonden.

Bij de reddingsoperatie zijn meer dan 70 reddingswerkers betrokken, maar hun werk werd bemoeilijkt door de hevige regen, verklaarde de civiele bescherming.

La Niña

Sinds begin augustus wordt Colombia geconfronteerd met het zwaarste regenseizoen in vier decennia, dat nog tot maart zou kunnen duren. De hevige regenval wordt toegeschreven aan het weerfenomeen La Niña, waardoor de Stille Oceaan afkoelt. De regering van president Gustavo Petro riep al een “nationale ramp” uit om middelen vrij te kunnen maken om de noodsituatie aan te pakken.