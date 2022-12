“Drones begeleid door special forces diep in Russisch territorium”: zo viel Oekraïne luchtmachtbasissen in Rusland aan

De aanvallen op twee cruciale luchtmachtbasissen in Rusland, waarbij maandag drie doden vielen en twee bommenwerpers beschadigd raakten, werden uitgevoerd door Oekraïense drones. Dat zegt niet alleen Moskou, maar vertelt ook een hooggeplaatste Oekraïense bron anoniem aan de New York Times. De aanval honderden kilometers over de grens zou de diepste in Russisch territorium zijn. Daarvoor zouden langeafstandswapens gebruikt zijn waarvan het bestaan niet gekend was, én special forces ter plaatse zijn ingezet.

Maandagochtend werden twee militaire vliegvelden in Rusland aangevallen: de Engels-2-basis nabij Saratov en de Dyagilevo-basis in Rjazan, beide op ruim 500 kilometer van de Oekraïense grens. Daarbij werden volgens Rusland in totaal drie militairen gedood, raakten er vier gewond, en werden twee vliegtuigen “licht beschadigd”.

Officieel heeft Oekraïne de aanvallen niet bevestigd. Het bleef bij een cryptische tweet van presidentieel adviseur Mikhailo Podoylak die hintte op wraak voor Russische bombardementen: “De aarde is rond (…) Als iets gelanceerd wordt naar het luchtruim van andere landen, zullen onbekende vliegende objecten vroeg of laat terugkeren naar het vertrekpunt.”

Een hooggeplaatste Oekraïense functionaris was meer rechtuit tegenover de New York Times, weliswaar anoniem omdat het om gevoelige informatie gaat. Volgens de bron viel Oekraïne de twee militaire basissen honderden kilometers over de grens aan met onbemande drones, die gelanceerd werden vanuit Oekraïne. Minstens één van de aanvallen gebeurde met de hulp van special forces dicht bij de basis, die de drones naar het doelwit begeleidden, klinkt het.

Ongeziene lange afstand

Met de aanval toont Oekraïne voor het eerst dat het in staat is op zo’n lange afstand aanvallen uit te voeren. Experts, onder wie Rob Lee van het Amerikaanse Foreign Policy Research Institute, hadden in analyses van de aanvallen aanvankelijk gezegd dat de drones vanuit Rusland moesten gelanceerd zijn, omdat Oekraïne voor zover geweten geen wapens had die doelwitten zo ver over de grens konden treffen. Wel gaven recente berichten van de staatswapenproducent Ukroboronprom aan dat de ontwikkeling van een langeafstandsdrone, met een bereik van 1.000 km, bijna voltooid was.

Volgens Rusland gebruikte Oekraïne “onbemande straalvliegtuigen van Sovjet-makelij” in een poging om Russische langeafstandsvliegtuigen uit te schakelen. De Russen zouden de drones onderschept en neergeschoten hebben toen ze op lage hoogte vlogen, maar de “val en explosie van de wrakken” zouden tot slachtoffers en schade geleid hebben. Rob Lee wijst erop dat Rusland duidelijk niet voorbereid was om basissen zo ver over de grens te verdedigen: strategische vliegtuigen stonden er niet in hangars maar in de buitenlucht.

Rusland aarzelt niet om terug te slaan

Op de getroffen luchtmachtbasissen stationeert Rusland onder meer bommenwerpers van het type Tu-95, die het volgens Oekraïense functionarissen van daaruit lanceert voor de aanhoudende luchtaanvallen op Oekraïense infrastructuur. De laatste weken waren er berichten dat er raketten aangeleverd werden ter voorbereiding van nieuwe massale luchtaanvallen. Op satellietbeelden die zondag gemaakt werden, waren twintig strategische bommenwerpers te zien op de startbaan in Engels. Vanop die luchtmachtbasis steeg amper enkele uren na de explosies van maandag alweer een tiental bommenwerpers op, volgens de Oekraïners.

Tientallen raketten werden op Oekraïne afgevuurd. Volgens de Russen troffen ze “alle 17 doelwitten”, volgens Oekraïens president Volodimir Zelenski konden 60 van de 70 raketten onderschept worden. De luchtafweer kon echter niet voorkomen dat minstens vier mensen omkwamen. Er werd daarnaast onder meer energie-infrastructuur getroffen in de buurten van Kiev, Odessa en Vinnytsja, en doorheen het hele land kwamen mensen zonder stroom te zitten.