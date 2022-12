China neemt afscheid van overleden president Jiang Zemin

China heeft dinsdagochtend Jiang Zemin herdacht. Om 10.00 uur lokale tijd gingen in het hele land de sirenes af om drie minuten van stilte in te luiden voor de vorige week overleden oud-president. In de Grote Hal van het Volk in Peking kwamen president Xi Jinping en de top van de communistische partij samen voor een herdenkingsbijeenkomst die live op televisie werd uitgezonden. Overal hangen dinsdag de vlaggen halfstok. De beurzen in Hongkong, Shanghai en Shenzhen staakten tijdelijk hun handel.