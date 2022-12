Woensdag buigt de kern van de regering zich over de bevoorradingszekerheid in de winters van 2025 tot 2027. Door defecten in het nucleaire park van Frankrijk is die plots niet meer zo zeker. Een van de opties is om de levensduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 te rekken. De groenen willen Doel 4 en Tihange 3 twee jaar sneller dan gepland inschakelen om de winters door te komen.