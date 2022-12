Oplichter ontfutselt vrouw 100.000 euro na afspraakjes online

Na eerdere pogingen met Bumble en Tinder, besloot de 30-jarige vrouw zich aan te melden bij Hinge. Amper twee dagen later kreeg ze een berichtje van Jackson, een man die er volgens de vrouw “goed uitzag op foto’s”. Vanaf dat moment ging het snel. “Elke nacht stuurden we de hele tijd berichtjes en ik ontwikkelde al snel romantische gevoelens voor hem”, laat Cheryl, een schuilnaam, weten aan de nieuwssite news.com.au. De twee deelden intieme foto’s, maar Jackson kwam steeds met nieuwe excuses op de proppen waarom ze elkaar niet in het echt konden ontmoeten.

Enkele weken later kon Jackson Cheryl overtuigen om geld te investeren in Blackstone Trading, zogezegd een deelplatform voor cryptogeld. Ze begon met 1.000 Australische dollar, en dat geld leek snel aan te dikken. “Stapje voor stapje wist hij mij te overtuigen om meer te investeren”, zegt de 30-jarige vrouw, die uiteindelijk 160.000 Australische dollar, iets meer dan 100.000 euro, uitgaf vooraleer duidelijk werd dat het ging om oplichting.

Cheryl zegt dat ze zich schaamt omdat ze zich door de man in de luren heeft laten leggen, ook al omdat ze zelf als accountant aan de slag is. Bovendien is het slachtoffer niet alleen haar eigen geld kwijt, de vrouw had ook 100.000 dollar geleend van haar grootouders. Cheryl vermoedt dat de oplichter vanuit het buitenland opereerde, zijn Engels was immers niet zo goed. “Ik heb hem uiteindelijk geblokkeerd op WhatsApp en een klacht ingediend bij Hinge, die app zal ik nooit meer gebruiken”, zegt Cheryl. Een woordvoerder laat weten dat Hinge alle gevallen van fraude “zeer ernstig” neemt en dat nepaccounts actief worden opgespoord en verwijderd.